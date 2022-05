Twee kleuters gewond na zware klap tegen huis: “Volgens de politie was er geen remspoor”

Maandagmorgen is een auto tegen een huis gebotst in de Zonneveldweg in Wellen. De 45-jarige bestuurder uit Wellen, zijn vrouw (36) en twee kleuters raakten gewond. De brandweer moest de zwaargewonde passagierster uit het wrak bevrijden. Het huis liep zware schade op.

De bestuurder was om onduidelijke reden de controle over het stuur verloren. Hierdoor belandde de auto tegen het huis van Gerard Thijs. “Mijn vrouw en ik slapen wegens haar ziekte beneden”, vertelt Gerard. “Wij dachten dat het ongeval op straat was. Ik ben opgestaan en ging naar buiten en daar zag ik de wagen tussen de struiken tegen onze woning staan. Ik heb meteen onze zoon opgeroepen. Eens bij de wagen zagen wij dat er nog een vrouw met twee kindjes in de wagen zat. De bestuurder had de wagen al verlaten en probeerde de vrouw uit de wagen te trekken. Ik zei hem dat hij het nog erger kon maken en moest wachten op de hulpdiensten want mijn zoon had de 112 al gebeld.”

© Jozef Croughs

De hulpdiensten waren er snel. Een bevrijdingsteam heeft de vrouw op een voorzichtige manier uit het wrak gehaald. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen van 3 en 5 jaar oud, raakten ook gewond. “Gelukkig is de wagen niet frontaal op de woning ingereden en met de zijkant tegen de muur terechtgekomen. De snelheid werd door de struiken bovendien nog een stukje afgeremd”, stelt brandweerkapitein Martijn Stassen.

Schade

Pas toen de gewonden naar het ziekenhuis waren gebracht, kon Gerard de schade opmeten. “De bestuurder is voor de bocht rechtdoor gereden en heeft eerst de brievenbus van de buren in zijn vaart meegenomen om dan tegen onze gevel te belanden. Volgens de politie was er geen remspoor. De gevel is gescheurd en overal lagen brokstukken. Onze trap, die aanleunt tegen de buitengevel is 25 cm naar binnen geschoven en de deur naar de kelder zit gekneld. Luminus is ook geweest omdat we zonder elektriciteit zaten,” besluit Thijs.

(jcr)