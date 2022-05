103-jarige Zweedse vestigt wereldrecord met parachutesprong

Haar sprong vond plaats nabij Motala, zo’n 200 kilometer ten zuidwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. “Het was wonderbaarlijk mooi daarboven”, zei de vrouw na afloop.

In 2019 ondernam Larsson haar eerste duosprong. Met haar sprong neemt ze het record over van de Amerikaanse Kathryn Hodges, die in 2019 een parachutesprong ondernam op de leeftijd van 103 jaar en 129 dagen.

© EPA-EFE

© EPA-EFE