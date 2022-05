Iran beschuldigt “zionisten” van moord op kolonel Revolutionaire Garde

Vorige week dinsdag vond in Teheran de uitvaart van Khodai plaats. — © via REUTERS

Hossein Salami, het hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde, heeft maandag de “zionisten” beschuldigd van de moord op kolonel Sayyad Khodai enkele dagen geleden. “Als God het wil, zullen we zijn dood wreken”, zei de chef van het Iraanse elitekorps in een persbericht.

Volgens officiële bronnen werd kolonel Khodai doodgeschoten door twee motorrijders. Het was de eerste keer sinds november 2020 dat Iran aankondigde dat een hoge militair gedood werd. Toen kwam nucleaire fysicus Mohsen Fakhrizadeh om bij een aanslag op zijn konvooi, die door Iran werd toegeschreven aan Israël.

Sinds de Iraanse Revolutie van 1979 beschouwt Iran Israël als zijn aartsvijand. Hoewel Salami erg duidelijk was in zijn beschuldiging, koos hij ervoor om toch de term “zionistisch regime” niet in de mond te nemen. Die term gebruikt Iran namelijk om te verwijzen naar Israël.

