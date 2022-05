Al 21 lichamen geborgen na vliegtuigcrash in Himalayagebergte

Na de vliegtuigcrash in het Himalayagebergte in Nepal zijn intussen al 21 lichamen van de 22 inzittenden geborgen. Dat heeft het leger maandag bekendgemaakt. Er wordt nog gezocht naar één inzittende.

“Tien lichamen zijn naar beneden gebracht en we proberen hen terug te brengen naar Kathamandu. Reddingsteams zijn bezig om de andere lichamen dichter bij de helikopter te brengen”, aldus Narayan Silwal, woordvoerder van het Nepalese leger.

De autoriteiten hadden eerder maandag al bekendgemaakt dat het vliegtuig op 4.420 meter hoogte was neergestort in het Sanosware-gebied van de plattelandsgemeente Thasang in het Mustang-district. Over de oorzaak van de crash is nog niets gekend.

Het toestel van de private luchtvaartmaatschappij Tara Air vloog tussen de toeristische stad Pokhara en Jomsom, een plaats 70 kilometer noordwaarts, toen het contact verbroken werd. Naast drie bemanningsleden vervoerde het vliegtuig ook 19 passagiers, onder wie twee Duitsers, vier Indiërs en tien Nepalezen.