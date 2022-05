Napoli-voorzitter stuurt niet te misverstane boodschap richting Dries Mertens

Het geld of het goeie leven? Dat is volgens voorzitter Aurelio De Laurentiis de keuze die Dries Mertens, einde contract bij Napoli, moet maken.

Speelde Mertens vorige zondag zijn laatste wedstrijd voor de Italiaanse club? Dat is een vraag die nu al maandenlang boven de Rode Duivel hangt. Het contract van de Belgische aanvaller loopt af en voorlopig is er nog steeds geen witte rook over een verlenging. Napoli wil besparen op de loonkost en ‘Ciro’ is een van de grootverdieners. Een verlenging aan dezelfde voorwaarden, loon van 5 miljoen per jaar, is geen optie. Het is dus inleveren of vertrekken voor de kersverse papa.

Mertens zou naar Lazio, waar zijn ex-trainer Maurizio Sarri de plak zwaait, kunnen maar dan moet hij de club van zijn hart verlaten. Om nog wat extra druk achter ‘the decision’ te zetten, stuurde voorzitter De Laurentiis maandag nog eens een boodschap richting de Belgische clubtopscorer aller tijden (en ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly, die weg zou willen en wiens contract in 2023 afloopt).

© Vincenzo Izzo/Sipa USA

“Kalidou Koulibaly en Dries Mertens zijn twee voetballers die ik respecteer en die ik zelfs enorm graag zie”, aldus de flamboyante Italiaan op een persconferentie. “Maar alles hangt van henzelf af. Kiezen ze voor het verachterlijke geld als het enige dat hen blij kan maken of willen ze in Napels blijven wonen, wat een privilege is? Het is voor ons als club niet het moment om dood te bloeden, met gekke voorstellen. Milan won de Scudetto met 40 miljoen euro minder aan salarissen dan ons.”

De Laurentiis maakte tussendoor ook bekend dat hij gesproken heeft met Juventus-speler Federico Bernardeschi - die een rechtstreekse concurrent zou zijn voor Mertens- , dat middenvelder Fabian Ruiz “15 dagen wil nadenken over zijn toekomst” en dat een terugkeer van spits Edinson Cavani niet aan de orde is voor Napoli.