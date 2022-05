N-VA wil systeem GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen bijsturen

N-VA wil het systeem van GAS-boetes voor lichte verkeersovertredingen bijsturen. Volgens Vlaams parlementslid Rita Moors is het huidige systeem (GAS 5) administratief te omslachtig en kunnen buitenlandse overtreders niet of moeilijk gevat worden. Zij wil die “kinderziektes” wegwerken en heeft een conceptnota met voorstellen ingediend.

Sinds 1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen beperkte snelheidsovertredingen op wegen met een maximumsnelheid van 30 of 50 km/uur bestraffen met een GAS-boete. Op die manier krijgen de lokale besturen een extra mogelijkheid om het verkeersveiligheidsbeleid gerichter te handhaven. De inkomsten uit de GAS-boetes zijn voor de steden en gemeenten zelf.

Maar momenteel zijn er maar een paar lokale besturen die gebruikmaken van het systeem. Volgens N-VA-parlementslid Rita Moors gaat het enkel om Mechelen, Willebroek en Lier. Dat beperkte succes heeft volgens de N-VA-politica te maken met de praktische en juridische hindernissen.

Zo zijn de huidige procedure, termijnen en administratieve verplichtingen volgens Moors “te omslachtig”. “Er is een grote administratieve werklast omdat elke overtreder het originele PV moet krijgen, dus met de natte politiehandtekening. De termijn voor de sanctionerend ambtenaar om de verweerschriften te verwerken is met 30 dagen ook te kort, waardoor sommige overtreders vrijuit gaan”, legt Moors uit. Overtreders krijgen ook maar één melding en krijgen dus geen herinnering bij niet-betaling.

Ook het vatten van buitenlandse overtreders is erg moeilijk. Dat komt vooral omdat dossiers moeilijk tijdig verwerkt kunnen worden. De procedure daarvoor is complex, onder meer omdat de overtreder moet aangeschreven in diens eigen landstaal en de identificatie van bestuurders veel tijd in beslag neemt. “Er is dus bijkomend nood aan een systeem waarbij buitenlandse overtreders sneller beboet kunnen worden”, meent Moors.

Er is ook geen wettelijk kader wanneer de bestuurder de boete niet betaalt. “Kortom: met een buitenlandse nummerplaat kan men GAS-snelheidsboetes opstapelen. De betrokken wagen kan immers niet worden ingehouden, er kan geen onmiddellijke inning van de boete worden geëist, er is geen mogelijkheid tot tijdelijke bewaring en ook geen mogelijkheid om een wielklem te plaatsen.”