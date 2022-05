POLL. Kevin De Bruyne is alvast geen fan, maar wat is uw mening over de Nations League?

Roberto Martinez is fan, Kevin De Bruyne vindt er maar niks aan: de meningen over de Nations League zijn verdeeld. Met duels tegen Nederland, Polen (heen en terug) en Wales staan de Rode Duivels voor een stevig programma. Wat denkt u: is de Nations League een meerwaarde of toch eerder een verplicht nummertje? Laat het weten in onze poll.