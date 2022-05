Festivalganger die brandblusapparaat leegspoot op dj-tafel is gevonden: “Maar geen weet van mensen die onwel werden”

De festivalganger die zaterdag een brandblusapparaat leegspoot tijdens Nomade Open Air, is gevonden. Maar volgens de politie is er geen bewezen link tussen enkele personen die onwel werden en het incident. “Misschien is er wat paniek na de geruchten over needle spiking”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Zaterdag werd het dancefestival Nomade Open Air in Brugge georganiseerd, maar dat evenement moest vroegtijdig gestaakt worden. Iets na 23 uur vond een festivalganger het nodig om een brandblusapparaat leeg te spuiten op de dj-tafel. Het resultaat: geen muziek, en vooral veel materiële schade.

Ondertussen is de identiteit van de betrokken persoon bekend. “We weten wie het is”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politie in Brugge. “Toen onze collega’s op het festival aankwamen, was de betrokkene niet meer aanwezig. We willen wel benadrukken dat het om een onderzoek in verband met schade gaat.”

Technische schade

Verscheidene media maakten afgelopen weekend gewag van enkele personen die onwel waren geworden nadat het brandblusapparaat leeggespoten werd. Maar volgens Depoorter werd daar in het politieverslag geen nota van genomen. “Het onderzoek loopt naar schade aan technisch materiaal”, zegt Depoorter. “Van eventuele gewonden, of mensen die onwel werden, hebben wij geen weten. Misschien is er wat paniek na de geruchten over needle spiking de afgelopen weken. Maar de enige reden dat het festival werd stilgelegd, is eenvoudig: muziek afspelen was gewoonweg niet meer mogelijk. Het kan zijn dat er wat paniek uitbrak tijdens het incident, maar een onderzoek naar mensen die onwel zouden geworden zijn, is er niet.”

Dat de dader ondertussen opgedoken is, is vooral goed nieuws voor de organisatoren. Want zij zitten natuurlijk met een zware financiële kost omdat het materiaal van de dj-booth volledig naar de vaantjes is. “De organisatie wil die kost natuurlijk verhalen op de dader, wat logisch is”, geeft Depoorter nog mee.