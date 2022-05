Honderdtal doden en zo’n veertig gewonden bij gevechten tussen gouddelvers in Tsjaad

Bij gevechten tussen verschillende gouddelvers in het noorden van Tsjaad zijn vorige week een honderdtal personen om het leven gekomen. Ongeveer veertig anderen raakten gewond, zo maakte het ministerie van Defensie maandag bekend.

Het geweld vond plaats in Kouri Bougoudi, dichtbij de grens met Libië. Volgens generaal en minister van Defensie Daoud Yaya Brahim begon het als “een banaal dispuut tussen twee individuen”, maar escaleerde de ruzie al snel.

“Het is niet de eerste keer dat er gevechten uitbreken tussen goudzoekers in de regio”, zegt Yaya Brahim. “We hebben daarom besloten om alle goudwinning tot nader order op te schorten.” De regio rond Kouri is populair bij vele delvers, vaak afkomstig uit buurlanden Libië, Niger en Soedan, die op zoek gaan naar de kostbare grondstof. Het merendeel opereert illegaal.