Vete tussen korpschef en ex-commissaris eindigt voor de rechtbank: “Bij de politie is het ‘wie praat, die gaat’”

Tussen Roel Dom en Serge Muyters loopt het ondertussen al ongeveer tien jaar scheef. Commissaris Dom werd in 2012 naar eigen zeggen het slachtoffer van pesterijen binnen de politiezone Antwerpen. Toen hij dat aankaartte, kreeg hij te horen dat er een krachtig signaal van de korpsleiding zou komen.

“Maar in werkelijkheid werd een nieuwe ordemaatregel tegen mij getroffen. Opnieuw werd ik overgeplaatst, en deze keer naar de dienst waarvan Muyters wist dat hij op geen enkele wijze aansluit bij mijn kennis en beroepservaring: de verkeerspolitie”, vertelde Dom in 2013 in Gazet van Antwerpen.

Dom spande verschillende procedures aan om terug naar zijn oorspronkelijke afdeling te kunnen, bij de toenmalige arrestatie-eenheid PROA. Er volgden klachten bij de arbeidsauditeur en de onderzoeksrechter en procedures bij de Raad van State.

Verkiezingen 2018

Een van die klachten raakte bekend enkele dagen voor de benoeming van Muyters als korpschef, een andere klacht kwam in de pers vier dagen voor de lokale verkiezingen in 2018. Volgens Serge Muyters is er sprake van kwaadwillig opzet, de korpschef diende daarom op zijn beurt een klacht in tegen Dom.

“Het indienen van die klachten was volledig zijn eigen beslissing, dat blijkt zwart op wit”, zei de advocaat van Muyters, mr. Maes. “Zijn eerste klacht bij het arbeidsauditoraat is zonder gevolg gebleven, die bij de onderzoeksrechter leidde tot een buitenvervolgingstelling. De laatste klacht (van 2018) is dus duidelijk vals. Het ging hier om een lastercampagne om de integriteit van de korpschef aan te tasten.” Hij eiste 5.000 euro morele schadevergoeding.

Opnieuw ontslagen

De advocate van Dom, mr. Gutwirth, haalde hard uit naar de politie. “De enige met schade in dit verhaal is mijn cliënt. Hij werd gepest en botste op een absolute zwijgcultuur binnen de politie. Daar geldt zoiets als ‘wie praat, die gaat’. De pesters werden niet aangesproken en meneer Dom werd overgeplaatst.”

Toen de Raad van State besliste dat de in 2016 ontslagen Dom weer in dienst genomen moest worden, werd hij volgens zijn advocaat opnieuw buiten dienst gesteld. “Hij diende klacht in om zich te beschermen tegen ontslag, dat is een volledig redelijke klacht. Van kwaad opzet is helemaal geen sprake.”

Het parket had eerder al gevraagd om Roel Dom buiten vervolging te stellen, maandag vorderde het de vrijspraak omdat er volgens de procureur geen kwaadwillig opzet in het spel was. Dom werd ondertussen (opnieuw) ontslagen bij de politie. Vonnis op 28 juni.

