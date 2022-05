Verdwaalde orka in de Seine is overleden

De zieke orka die verdwaald was geraakt in de Seine, heeft het niet gehaald. Omdat het dier zwaar ziek was, werd eerder beslist om het te laten inslapen. Maar maandag werd het dier al dood teruggevonden.

Volgens de Marine Mammal Research Group (GEEC) werd de walvis begin april voor het eerst waargenomen door de bemanning van een trawler ongeveer dertig kilometer uit de kust van Normandië. Sindsdien werd de orka keer op keer gesignaleerd langs de kust, in de monding van de Seine en zelfs zo’n zestig kilometer stroomopwaarts in de Seine bij Yainville. Orka’s zijn meestal meer thuis voor de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan in de Golf van Biskaje.

In plaats van naar de zee te gaan, bleef de orka heen en weer zwemmen, zei de prefectuur. Tijdens de reddingsoperatie constateerden de onderzoekers grillig en gedesoriënteerd gedrag en nauwelijks levendigheid.

Uiteindelijk bleek dat de orka een vergevorderde schimmelinfectie had. Er waren plannen om het dier te laten inslapen, maar maandag maakte de organisatie Sea Sheperd bekend dat het dier al overleden is. Er zal nog een autopsie op de orka uitgevoerd worden.

© REUTERS

(sgg)