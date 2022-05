Het is eindelijk zover: Felice Mazzu volgt Vincent Kompany op als nieuwe coach van Anderlecht

Twee weken geleden leek het nog ondenkbaar, maar intussen is het werkelijkheid geworden: Felice Mazzu, de succescoach van stadsgenoot Union, is de nieuwe coach van RSC Anderlecht. Dat kondigde de recordkampioen zelf aan via de officiële kanalen.

Er werd dit weekend druk onderhandeld tussen (vertegenwoordigers van) Mazzu en de Anderlecht-top. Zaterdag lekte er zelfs een foto uit van Mazzu met Anderlecht-bazen Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke in restaurant Ogst in Hasselt. Toen al was een deal nakend, intussen is er een akkoord: Mazzu wordt de nieuwe coach bij de recordkampioen.

Anderlecht maakt de komende dagen werk van de rest van de technische staf. Mazzu zou verschillende getrouwen meenemen vanuit het Dudenpark. De namen van Laurent Deraedt (keeperstrainer), Sandro Salamone (videoanalist) en Thibaut Meyer (fysiektrainer) werden al genoemd en paars-wit bekijkt het nu om alles contractueel te regelen. Zijn T2 zou dan weer overkomen van zijn ex-club Charleroi: Samba Diawara moet Mazzu’s rechterhand worden.

Felice Mazzu: “Unieke kans”

“Op mijn 56ste heb ik ongelooflijk veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, zegt Mazzu in een statement van de club. “De ambities van Sporting Anderlecht bieden me een unieke kans die ik niet aan me voorbij mag laten gaan. Ik zal er verder werken op de fundamenten van een project, ingepast in de visie van de club en de verwachtingen van de fans. Het zal mijn taak zijn om de voetbalidentiteit en de stijl van het huis te koppelen aan resultaten, en jonge spelers te integreren en verder te ontwikkelen.”

“Het is een eer om het embleem van deze club te mogen dragen, ik dank Wouter en Peter dan ook voor hun vertrouwen”,gaat Mazzu verder. “Ik wil mijn ervaring en passie aanwenden om de grootste club van België terug te brengen naar de plek waar hij thuishoort. Ik kijk ernaar uit om de spelersgroep en de fans zo snel mogelijk te ontmoeten.”

Voorzitter Wouter Vandenhaute is ervan overtuigd dat Mazzu de juiste man op de juiste plaats is: “RSC Anderlecht komt van ver terug, maar heeft zich de voorbije twee seizoenen wel telkens bij de beste vier geplaatst. De rangen binnen de club zijn opnieuw gesloten rond een sterk management, gesteund door stabiele aandeelhouders. De volgende stap is opnieuw prijzen pakken. En we zijn ervan overtuigd dat Felice Mazzù ons daarbij gaat helpen. Mazzù is een vakman en een uitstekende people manager. En hij brandt net als wij van ambitie om van Anderlecht opnieuw de nummer één van België te maken.”