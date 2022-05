Thibaut Courtois sluit pas maandagavond aan bij de Rode Duivels en zal medische onderzoeken ondergaan

Thibaut Courtois sluit pas maandagavond aan in het oefencomplex in Tubeke, waar de Rode Duivels aan hun voorbereiding voor de komende vier wedstrijden in de groepsfase van de Nations League (3-14 juni) beginnen. De doelman van Real Madrid, zaterdag uitblinker in de finale van de Champions League tegen Liverpool (1-0 winst) maar hoogst onzeker voor de interlands met pubalgie, zal bij de nationale ploeg medische onderzoeken ondergaan. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) maandag gemeld.

Courtois zakt pas maandagavond naar Tubeke af na de trouwceremonie van zijn broer, aldus de KBVB, en niet maandag in de loop van de namiddag zoals de rest van de selectie. Hij zal nadien medisch onderzocht worden, net als Jason Denayer. Courtois verklaarde na de gewonnen finale van de Champions League dat hij al het hele jaar sukkelt met pubalgie en dat de kans bestaat dat hij moet passen voor het Nations League-vierluik, om de blessure te laten genezen.

De KBVB deelde mee dat ook Eden Hazard, die voorzien was om maandagnamiddag de pers te woord te staan, pas later in Tubeke zal aankomen. Hazard bleef bij Real in de finale in het Stade de France op de bank.