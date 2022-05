Ze vonden scheenlappen uit, werden geflikt door Anderlecht en voltooiden een straffe inhaalrace: de Premier League heeft er met Nottingham Forest een stukje geschiedenis bij

23 jaar na hun laatste match in de Premier League staat Nottingham Forest opnieuw op het hoogste niveau in Engeland. De club uit de stad van Robin Hood troefde zondag Huddersfield Town af in de play-off-finale om promotie naar de meest bekeken competitie ter wereld. Hoe een club die aan de grondslag van het voetbal ligt, hoopt dat de geschiedenis zich kan herhalen.