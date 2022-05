Oekraïne start rechtszaak tegen 21-jarige Russische soldaat: hij zou vrouw verkracht hebben voor de ogen van haar zoontje nadat hij haar man had vermoord

Mikhail Romanov

Anders dan de 21-jarige Sjisjimarin zal Romanov niet aanwezig zijn in de rechtszaal. De soldaat met een opvallende tatoeage van een beer op de borst is immers nog steeds voortvluchtig. Toch wil het Oekraïense parket niet wachten op een eventuele arrestatie. De beschuldigingen aan het adres van Romanov zijn immers zwaar: moord en verkrachting.

In maart zou Romanov in dronken toestand een woning zijn binnengevallen. Dat gebeurde in de omgeving van Brovary, ten noorden van Kiev. Hij zou een man hebben vermoord en samen met een kompaan een vrouw herhaaldelijk hebben verkracht terwijl hij haar en haar vierjarig zoontje met wapens bedreigde.

Volgens de Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova behoort Romanov tot het 239ste regiment van de Vitebsk-Novgorod infanteriedivisie. Eerder gaf Venediktova al toe geen idee te hebben waar hij zich bevindt. “Misschien vecht hij nog steeds, misschien rust hij uit in Rusland, misschien is hij dood. We weten het niet. Maar we willen hem bij verstek vervolgen.” Volgens haar mag er geen straffeloosheid zijn. Gerechtigheid in deze zaak kan misdaden, en doden, later in deze oorlog voorkomen, klinkt het.

Romanov zal zeker niet de laatste Russische soldaat zijn die voor de rechter komt. Volgens Venediktova zijn er al duizenden geregistreerde oorlogsmisdaden. Er zouden nog twee soldaten in de cel zitten in afwachting van hun proces. Zij worden verdacht van het bestoken van huizen en een school met een mobiele raketlanceerder.(agg)