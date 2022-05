Bruidegom sterft door ‘feestelijke’ traditie met geweren op verlovingsfeest

Een jonge Egyptenaar is om het leven gekomen tijdens feestelijk geweervuur voor zijn eigen verlovingsfeest. Mustafa Magdy (21) werd per ongeluk getroffen door een kogel van een van zijn vrienden, vlak voordat hij de feestlocatie in Agamy in Egypte werd binnengedragen.

De 21-jarige bruidegom was even daarvoor door zijn vrienden op de schouders gehesen en werd naar binnen gedragen, toen hij werd geraakt door een verdwaalde kogel. Magdy werd hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed, zo schrijft de Daily Mail.

Het is in Egypte en andere delen van het Midden-Oosten niet ongebruikelijk om tijdens de feestvreugde kogels in de lucht te schieten. Niet zelden raken daarbij mensen gewond of erger. Hoewel een vallende kogel minder snelheid heeft dan een rechtstreeks afgevuurd projectiel, heeft een kogel met een snelheid van dik 200 kilometer per uur nog altijd voldoende energie om een lichaam te doorboren.