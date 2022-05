Nederlandse ambulance geflitst tegen 146 per uur in Gent: “Reed niet prioritair en had geen patiënt aan boord”

Een ambulancier is eind vorige week op de Kennedylaan geflitst tegen 146 kilometer per uur.

De Nederlandse ambulancier nam de ‘vaart’ in Hemelvaart wel heel letterlijk. Op de Kennedylaan is de toegelaten snelheid 90 kilometer per uur. De ziekenwagen vervoerde op het moment van de snelheidscontrole geen patiënt en reed niet prioritair. De ambulancier had bovendien geen rijbewijs op zak.

Op de Kennedylaan werden in totaal 646 voertuigen gecontroleerd door de politie. 100 waren in overtreding (15,48 procent). Eén rijbewijs werd ingetrokken van een bestuurder die tegen 154 kilometer per uur de controle voorbij raasde.