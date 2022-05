Regionale Oekraïense gouverneur: “Franse journalist gedood door Russische troepen in Loegansk”

In de Oekraïense regio Loegansk hebben Russische troepen maandag een Franse journalist vermoord, zo bevestigt gouverneur Sergej Hajdaj. Bij een poging om tien burgers met een gepantserd transportvoertuig uit de stad Sjevjerodonetsk te evacueren, openden de Russen het vuur en schoten BFMTV-journalist Frédéric Leclerc-Imhoff dood.

De Fransman bracht verslag uit van de evacuatie uit het zwaar belegerde Loegansk, maar werd dus zelf geraakt door Russisch geweervuur. Een kogel in de nek werd hem fataal. Een andere agent in het voertuig overleefde de aanval wel door bescherming van zijn helm. De evacuatiepoging is opgeschort.