Thibaut Courtois getuige op huwelijk van zijn broer nadat hij trouwfeest moest missen door Champions League-verplichtingen

Hoog bezoek in Bilzen. Twee dagen na zijn overwinning met Real Madrid in de Champions League is doelman Thibaut Courtois in Alden Biesen voor de burgerlijke trouw van zijn broer Gaétan.

Het trouwfeest op zondag had Thibaut Courtois tot zijn spijt aan zich voorbij zien gaan. Door alle verplichtingen na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool lukte het de bejubelde doelman niet om op tijd in thuishaven Bilzen te zijn voor de trouw van zijn broer Gaétan en kersverse schoonzus Kirsten Briers.

Thibaut omhelst zijn mama Gitte — © Sven Dillen

Maar vanmiddag, voor het burgerlijk huwelijk in Landcommanderij Alden Biesen, tekent Thibaut Courtois wel present.

Om 15.20 uur arriveerden Thibaut en zijn vriendin Mishel. “Deze dag staat in het teken van mijn broer”, zei Thibaut toen hij toekwam. Hij is getuige op het huwelijk. Later vanavond wordt hij alweer bij de Rode Duivels verwacht in Tubeke.

De politie was vrij talrijk aanwezig. Enkele tientallen toeschouwers keken van op een afstand toe. Onder hen ook Koen Crucke, die momenteel in Alden Biesen verblijft voor de Zomeropera. Hij slaagde erin om met Thibaut Courtois op de foto te gaan. “Ik heb hem opgewacht op de parking. Toen hij me herkende zei hij dat hij het een eer vond om met mij op de foto te gaan”, lacht Crucke.

© Sven Dillen

© Sven Dillen