Van tv-programmatie over openbaar vervoer tot de post: hier zal je de nationale staking dinsdag voelen

Dinsdag vindt in heel het land een nationale actiedag plaats, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. De actie is gericht tegen de algemene malaise bij de overheid. Zo komen de vakbonden op voor meer koopkracht, meer respect voor sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen. De actie zal vooral hinder veroorzaken bij het openbaar vervoer, in het onderwijs en bij de VRT. Een overzicht.

Openbaar vervoer

Van maandag 30 mei om 22 uur tot en met dinsdag 31 mei zal het treinverkeer ernstig verstoord zijn. Een kwart van de treinen zal rijden. Ook de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder.

Om de hinder bij de NMBS zo veel mogelijk te beperken, is er een alternatieve treindienst uitgewerkt, op basis van het personeel dat heeft aangegeven wel te zullen werken. Van de IC-treinen tussen de grote steden rijdt één trein op de drie. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt omdat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar bij spoorwegbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die deze provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Reizigers krijgen de raad hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden. De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van de NMBS, zoals de sociale mediakanalen. Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.

Archiefbeeld — © BELGA

Ook De Lijn waarschuwt voor de nodige hinder voor de dienstverlening. Niet alle bussen en trams zullen rijden. De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Reizigers kunnen die raadplegen via de routeplanner op de website van De Lijn. Ritten die niet uitgevoerd zullen worden, worden niet getoond in de routeplanner.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij riep reizigers al op om indien mogelijk een alternatief te voorzien, zoals telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen.

Archiefbeeld — © BELGA

In Brussel verwacht de MIVB “zeer zware verstoringen” op haar bus-, tram- en metronet en raadt de openbaarvervoermaatschappij reizigers ook aan om alternatieven te gebruiken om zich dinsdag te verplaatsen. Reizigers kunnen de mobiele app van de MIVB raadplegen om andere manieren te vinden om die dag te reizen.

Onderwijs

Ook in het onderwijs zijn er veel leerkrachten die actie zullen voeren, klinkt het bij ACOD Onderwijs. Er worden ook heel wat piketten opgezet aan verschillende scholen, verspreid in het hele land. Zo wordt in een aantal scholen noodopvang voorzien.

Archiefbeeld — © Kees van de Veen

VRT

Bij de VRT zullen er verkorte tv-journaals van maximaal 10 minuten worden uitgezonden. De serie Thuis komt dinsdagavond ook niet op tv. Dat is maandag vernomen bij de vakbonden van de openbare omroep. “De stakingsbereidheid is nog nooit zo groot geweest”, klinkt het bij het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Concreet zal de staking een grote impact hebben op de programmatie. Op de radio zal naast de nieuwsberichten vooral muziek te horen zijn. Op tv, radio en online zal er bovendien regelmatig een vakbondsboodschap te zien, te horen en te lezen zijn.

Het personeel van de VRT staakt dinsdag ook om te protesteren tegen het aangekondigde transformatieplan. “Het plan dat nu op tafel ligt, is geen besparingsplan, maar een afbraakplan”, aldus ACOD VRT, ACV VRT en VSOA VRT. “De stakingsbereidheid is nog nooit zo groot geweest”, klinkt het. De vakbonden eisen meer respect voor de medewerkers en de kijkers. Daarom roepen ze de Vlaamse regering en de directie op om de besparingen en de privatisering te stoppen en de werkingsmiddelen te indexeren.

Archiefbeeld — © BELGA

Ook elders wordt actie gevoerd

Ook postbedrijf Bpost kondigt aan dat het hinder verwacht in zijn dienstverlening. Het bedrijf kan moeilijk inschatten hoe groot die hinder zal zijn, maar zet alles op alles om die zo beperkt mogelijk te houden. “Pakjes, kranten en priorbrieven krijgen sowieso voorrang, non-priorverzendingen zijn mogelijk een dagje langer onderweg. Ook in de postkantoren zal er mogelijk hinder zijn, maar in welke mate onze dienstverlening verstoord is, zullen we helaas pas morgen weten”, klinkt het.

Ook in sommige gemeenteloketten, administratieve diensten, woonzorgcentra en gevangenissen zal actie worden gevoerd. Het personeel in de Belgische gevangenissen zal dinsdag in groten getale deelnemen aan de nationale stakingsactie. Dat valt maandag te horen bij verschillende vakbonden.