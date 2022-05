Toyota neemt voorsprong op VW als grootste autobouwer ter wereld

Het Japanse autoconcern Toyota is goed op weg om in 2022 voor een derde jaar op rij ‘s werelds grootste autobouwer te worden. Over de eerste vier maanden van dit jaar heeft Toyota een miljoen wagens meer verkocht dan grote rivaal Volkswagen (VW). Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg maandag.

Hoewel beide autobouwers in China een impact ondervonden door de coronalockdowns, wist Toyota de schade beter te beperken. De Japanse autobouwer zag de leveringen van nieuwe auto’s wereldwijd met 5,8 procent afnemen over de eerste vier maanden van het jaar, terwijl de Duitse autobouwer VW een daling met 26 procent moest incasseren.

Volkswagen heeft het dit jaar moeilijk in China, zijn grootste afzetmarkt, waar het autobedrijf de leveringen in april met 30 procent zag afnemen. Het Duitse bedrijf heeft ook een veel grotere aanwezigheid dan Toyota in het westen van Europa, waar de Russische inval in Oekraïne voor een verdere verstoring gezorgd heeft van de al onder druk staande toeleveringsketens.