Van naaktfoto’s verspreiden tot valse seksdates regelen: man maakt ex al jarenlang leven zuur. “Mijn leven is een hel”

Een Gentse vrouw wordt al meer dan zes jaar belaagd door haar ex-partner. Ze beweert onder meer dat de man intieme beelden van haar verspreidde en in haar naam seksdates regelde met andere mannen. De vrouw en haar ex-partner, die alles ontkent, verschenen maandag voor de rechter.

Naaktfoto’s afdrukken en verspreiden bij buren, familie, collega’s en zelfs haar werkgever. Online in haar naam seksdates regelen, waardoor meermaals onbekende mannen aan haar deur stonden. Het woord ‘hoer’ op haar gevel schilderen en de auto bekrassen. Inbreken in haar huis en bewakingscamera’s hacken, zodat hij haar in de gaten kon houden. Een vrijpartij stiekem filmen en de beelden online zetten.

Het bovenstaande is niet eens een volledige lijst van alles waar een Gentse vrouw haar Franse ex-partner van beschuldigt. Ze leerden elkaar kennen als collega’s bij een bank en hadden enkele jaren een relatie. Hij zou de breuk niet hebben kunnen verwerken en maakte haar het leven zuur.

Zware morele schade

“De laatste zesenhalf jaar waren een hel”, zei de vrouw maandag in de rechtbank. “Niet alleen ik, maar ook mijn vrienden en iedereen in mijn omgeving worden voortdurend lastiggevallen. Ik werk in een competitieve sector en heb een olifantenhuid, maar dit tart alles.”

Volgens haar advocaat, Bram Van Acker, werden op de computer van de man bestanden en gegevens gevonden die nagenoeg alles bewijzen. “Het zou meneer sieren als hij toegeeft wat hij gedaan heeft. Mijn cliënt leed zware morele schade. Gelukkig heeft ze een goed vangnet van vrienden en familie, want er zijn mensen die er voor minder zware feiten aan onderdoor zouden gaan.”

Ook de procureur achtte de misdrijven bewezen, met uitzondering van de inbraak. “Hoe je op zo’n vulgaire manier iemand kan schaden die je graag hebt gezien, dat gaat er bij mij niet in. Hij wou mevrouw heel bewust beschadigen. Je zou je zelfs kunnen afvragen of hij haar liever onder de grond wou.”

Erin geluisd

De Fransman hield voor de rechtbank zijn onschuld staande. “Mijn cliënt is erin geluisd”, zegt zijn advocaat Johan Platteau. “Pas toen meneer haar liet weten dat hij een nieuwe relatie had, begon ze hem van al deze misdrijven te beschuldigen. Bovendien is het onderzoek slecht uitgevoerd. Het dossier zit vol met foto’s en mails waar mijn cliënt nooit zomaar aan kon geraken. Veel elementen en beweringen kunnen gewoon niet kloppen.”

De vrouw eist een morele schadevergoeding van 65.000 euro, terwijl het parket een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 1.000 euro vraagt. De uitspraak volgt op 23 juni. Na het proces verhuist de vrouw naar Nederland, waar ze oorspronkelijk vandaan komt.