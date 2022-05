Russische Gazprom stopt met levering gas aan Nederland

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt dinsdag met de levering van gas aan GasTerra. De Nederlandse gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, weigerde zijn rekeningen in roebels te voldoen. GasTerra voorziet geen problemen, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht.

Rusland kondigde eind maart aan dat betalingen voor gas voortaan in roebels moeten worden voldaan. Dat deed het land als antwoord op de westerse sancties die werden ingesteld nadat Rusland eind februari buurland Oekraïne was binnengevallen.

Concreet zouden kopers van gas zowel een euro- als een roebelaccount moeten openen bij de Gazprombank in Moskou. Maar dat weigert GasTerra. “Deze betalingseisen zijn een risico voor schending van de door de EU opgestelde sancties”, zegt het bedrijf in een persbericht. Het wijst ook op financiële en operationele risico’s van met name “het openen van rekeningen in Moskou onder Russisch recht en de controle hiervan door het Russische regime”.

Nederland is niet het eerste land dat geen gas meer geleverd krijgt. Eerder werden ook Polen, Bulgarije en Finland om dezelfde reden afgesloten.

GasTerra had een contract met Gazprom voor de levering van 2 miljard kubieke meter gas tot en met eind september. Daarna zou het contract aflopen.

De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse beurs schoot na de bekendmaking van GasTerra omhoog, maar dat was van korte duur.

Ook Denemarken houdt er ernstig rekening mee dat het binnenkort geen gas meer aangeleverd zal krijgen uit Rusland. Orsted, het grootste energiebedrijf van het land, weigert net als GasTerra om in roebels te betalen voor het Russische gas, zo maakte het eerder op de dag bekend.

Sommige spelers, zoals het Italiaans Eni, waren wel bereid om een roebelrekening bij Gazprombank te openen.