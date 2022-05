Ondergedoken 15-jarige dient klacht in voor doodsbedreigingen na vermeende needle spiking op We R Young: “Hij eet en slaapt niet meer”

De jongen leeft sindsdien ondergedoken. Hij lijdt erg onder de onterechte beschuldigingen. Zijn moeder deed zaterdag een wanhopige oproep om de online haat een halt toe te roepen. Maandagmiddag hebben ze een klacht ingediend bij de politie. “De politie nam onze klacht ernstig. We hebben het volste vertrouwen in het onderzoek”, zegt de moeder van de jongen.

LEES OOK. Experten over online haat na We R Young: “Het loopt uit de hand”

“De ingediende klacht is een combinatie van meerdere overtredingen: belaging, laster, bedreigingen… Het is een ernstig dossier, waaronder bedreigingen met de dood maar ook het aanstoken en het aanzetten tot online haat.” De familie heeft een advocaat gecontacteerd omdat het hele gezin wordt getroffen door de berichten.

LEES OOK. Nadat 15-jarige vals beschuldigd wordt van needle spiking: wat kan je doen tegen haatberichten op sociale media? En wat doet de politie?

Dokter

“We hopen oprecht dat ouders en kinderen hun ogen zijn opengegaan. Dit is echt ernstig. We gaan nu met onze zoon naar de dokter. Hij eet niet meer, hij slaapt niet en hij wil niet meer naar buiten”, zegt de bezorgde moeder. “We zijn blij dat de politie ons meteen is bijgetreden en we voelen ook steun. De politie heeft meteen duidelijk gemaakt dat onze zoon geen verdachte is. Het is het werk van de politie om mensen te verhoren. We hopen dat alles nu wat gaat liggen opdat onze zoon zijn leven weer kan oppakken.” siol, maw