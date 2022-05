IAEA: “Voorraad verrijkt uranium Iran ligt 18 keer boven toegestane limiet”

De Iraanse voorraad verrijkt uranium is nu meer dan 18 keer groter dan de limiet die is toegestaan onder de internationale overeenkomst van 2015. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), dat maandag door AFP kon worden ingezien.

Volgens ramingen van medio mei zijn de totale reserves van Teheran gestegen tot 3.809,3 kilogram, tegen 3.197,1 kilogram in februari. Dat ligt ver boven het plafond van 202,8 kilogram waartoe het zich had verbonden.

Iran heeft ook zijn voorraad 20% verrijkt materiaal verhoogd tot 238,4 kg, tegen 182,1 kg voordien. Dat niveau, dat hoger ligt dan de in de overeenkomst vastgestelde 3,67%, maakt theoretisch de productie mogelijk van medische isotopen, die met name worden gebruikt bij de diagnose van bepaalde vormen van kanker.

De Islamitische Republiek beschikt ook over 43,1 kg uranium dat tot 60% is verrijkt. Voordien was dat 33,2 kg. Om een kernbom te maken is 90% verrijkt uranium nodig.

Het rapport zal volgende week worden besproken in de Raad van gouverneurs van de IAEA.