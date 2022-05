Donbas is “onvoorwaardelijke prioriteit” voor Rusland, zegt Lavrov

Voor Rusland komt het er nu op neer het Oekraïense leger terug te duwen uit Donetsk en Loehansk, twee regio’s die Moskou erkent als onafhankelijke volksrepublieken, om zo de Donbas “te bevrijden” van het “regime van Kiev”, zei Lavrov in een interview met de Franse televisiezender TF1.

In de rest van Oekraïne, waar Rusland een naar eigen zeggen “militaire operatie” voert, moeten de burgers zelf beslissen over hun toekomst. “Ze moeten beslissen of ze willen terugkeren naar een neonazistisch regime dat bewezen heeft dat het in wezen Russofoob is”, zei hij volgens BBC.

Dergelijke taal kan wijzen op het organiseren van gecontroleerde referenda om regio’s uit te roepen als onafhankelijke republieken zoals Donetsk en Loehansk. De Oekraïense regering verwacht zo’n stap in de regio Cherson, in het zuiden van het land, waar een pro-Russische administratie werd aangesteld.

Zelenski: “Fundamentele taak”

Zondag woedde in het oosten van Oekraïne de strijd om de controle van de Donbas-regio in alle hevigheid. De stad Lysytsjansk wordt fel belegerd, en Rusland versterkte zijn greep rond de strategisch belangrijke stad Sjevjerodonetsk. Russische beschietingen hebben daar alle essentiële infrastructuur vernietigd, zei president Volodimir Zelenski zondag in een videoboodschap. “Negentig procent van de huizen is beschadigd. Meer dan twee derde van de woningvoorraad van de stad is vernietigd”, zei Zelenski. De stad wordt continu aangevallen. Volgens de autoriteiten zijn de aanvallen zo intens dat het niet mogelijk is om na te gaan hoeveel slachtoffers er zijn.

“Sjevjerodonetsk veroveren is een fundamentele taak voor het bezettingsleger”, aldus Zelenski. “En het kan hun niet schelen hoeveel levens ze zullen moeten betalen voor deze poging om de Russische vlag te hijsen.” Oekraïne zal er echter alles aan doen om het offensief in te dammen, klinkt het. “Ik ben iedereen dankbaar die Sjevjerodonetsk verdedigt en de bezetters laat zien dat de vrede nog steeds de onze zal zijn. In heel onze staat, in heel Donbas en natuurlijk in Sjevjerodonetsk”, zei Zelenski.

De Oekraïense president zei ook dat hij geloofde dat Rusland zou instemmen met besprekingen als Oekraïne al het grondgebied dat het sinds de invasie heeft verloren, zou kunnen heroveren. Hij sloot echter het gebruiken van geweld uit om zijn land terug te winnen. “Ik geloof niet dat we al ons grondgebied kunnen herstellen met militaire middelen. Als we besluiten die weg in te slaan, zullen we honderdduizenden mensen verliezen”, zei hij.