Louis Van Gaal over zware behandeling voor prostaatkanker: “Ik moet veel managen, maar heb gelukkig veel energie”

Bondscoach Louis van Gaal heeft ondanks zijn ziekte nog voldoende kracht om het Nederlands elftal te leiden. “Ik moet veel managen”, zei hij in de aanloop naar de komende vier interlands van het Nederlands elftal in de Nations League. “Maar ik heb gelukkig voldoende energie om alles te managen.”

De 70-jarige Van Gaal vertelde begin vorige maand dat hij al geruime tijd aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt. De bondscoach verzweeg zijn ziekte aanvankelijk voor zijn spelers. Hij wilde de prestaties van Oranje niet nadelig beïnvloeden. Van Gaal werd meer dan 25 keer bestraald, soms ook tijdens trainingskampen van het Nederlands elftal.

De bondscoach kreeg de afgelopen maanden veel steunbetuigingen en bleef ook positief. “Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood. Het zijn meestal de achterliggende ziektes waaraan je overlijdt”, zei hij vorige maand al.

Van Gaal bereidt het Nederlands elftal vanaf maandag voor op de komende uitduels in de Nations League met België (3 juni in Brussel) en Wales (8 juni in Cardiff) en thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en opnieuw Wales (14 juni) in De Kuip. Die duels staan voor hem al in het teken van het WK, dat op 21 november in Qatar van start gaat. Van Gaal neemt na het WK voor de derde keer afscheid als bondscoach van Oranje. Hij wordt opgevolgd door Ronald Koeman. (belga)