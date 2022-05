Guy Pardaens toont hoe hij zijn ex doodsloeg met hamer: “Ik sloeg haar om haar stouten bek te doen houden”

“Ik nam die hamer niet om Nicole te doden. Wel om haar stouten bek te doen houden.” Guy Pardaens (65) zorgde voor een demonstratie in het assisenhof door tot driemaal toe na te doen hoe hij Nicole Van Assche (53) vloekend doodsloeg. Hij omschreef zijn ex als “de zon in zijn leven”. Twee tellen later noemde hij haar “ondankbaar en agressief”. En zijn liefdesrivaal? “Nen tandenstoker. Ik blaas hem omver.”