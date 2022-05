De Wever waarschuwt voor juridische strijd om omstreden hoogspanningslijn Ventilus, maar expert is stellig: “Wat je ook doet, er komen procedures”

Als Ventilus er nog dit decennium moet komen, dan houdt de Vlaamse regering het best rekening met het verzet van omwonenden van de gecontesteerde hoogspanningsleiding, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zo maar opleggen wat moet gebeuren, is vragen om jarenlange juridische strijd. “Maar in dit soort dossiers zijn procedures onvermijdelijk”, zegt experte omgevingsrecht Isabelle Larmuseau.

“Als je die bezwaren in West-Vlaanderen negeert, dan voorspel ik u dat we in de jaren 2030 nog geen Ventilus zullen zien”, orakelt N-VA-voorzitter Bart De Wever op Radio 1. De gecontesteerde hoogspanningsleiding die er in West-Vlaanderen moet komen, loopt dwars door gemeenten waar coalitiepartner CD&V de burgemeester levert. En waar de weerstand gigantisch is. Elke oplossing moet daar voor een stuk aan tegemoetkomen, anders komt het tot een juridische stellingoorlog.

LEES OOK. Bart De Wever over Ventilus-project: “Men houdt best rekening met lokaal protest”

De Wever spreekt zich niet uit voor een boven- of ondergrondse leiding. Wel zet hij de positie van partijgenote en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog eens dik aan. “Dan moet er een passende oplossing komen voor de getroffen buurtbewoners, zodat zij het verzet zouden staken. We zullen een consensus moeten zoeken of het zal niets zijn.”

Utopisch

Advocate en docente omgevingsrecht Isabelle Larmuseau kan De Wever wel volgen, dat er alles aan moet gedaan worden om te luisteren naar de lokale weerstand. Ze trekt de vergelijking met Oosterweel en de PFAS-affaire. “Dat zadelde de publieke opinie met een trauma op. En ook hier is de overheid maar traag in gang geschoten.”

Tegelijk stipt ze aan dat het utopisch is om te denken dat er géén juridische procedures zullen volgen. “Die heb je altijd bij grote infrastructuurwerken. De schrik voor procedures mag ook niet verlammen, anders krijg je niets meer voor elkaar. Wat je wel kan doen, is ervoor zorgen dat je dossier juridisch robuust genoeg is om een schorsing of een schending te vermijden.”

Verdeeld

Evident is de beslissing politiek al helemaal niet, want de Vlaamse regering is helemaal verdeeld over de kwestie. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) gaat vol voor een bovengrondse leiding. Zijn CD&V-collega Hilde Crevits zit net als haar achterban meer op de ondergrondse. “Wat er ook van komt, het is duidelijk dat het niet helemaal bovengronds zal kunnen”, zegt een Vlaamse regeringsbron.

In een ideaal scenario komt er nog een compromis uit de bus tegen de zomer. Want in het najaar sluipen de verkiezingen weer wat dichterbij. En staat er een nieuwe CD&V-voorzitter die zich ook zal moeten profileren.

LEES OOK. Burgerbewegingen plaatsen 365 extra protestborden tegen hoogspanningslijn Ventilus: “Huidig voorstel zal juridisch moeras creëren”