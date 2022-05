Scoutsleider van 19 die seks heeft met 17-jarig lid is nu een misbruiker: hervorming seksueel strafrecht zorgt voor veel meer duidelijkheid in zedenzaken

Wie filmt onder een rok is voortaan altijd een voyeur. Een sportleraar of scoutsleider van 19 die seks heeft met een meisje van 16 of 17 is na een klacht voortaan altijd een misbruiker. Het nieuwe seksueel strafrecht, dat woensdag officieel wordt, heeft het voordeel van de duidelijkheid en sluit heel wat juridische discussies uit. “Dit gaat potentiële verkrachters afschrikken”, zegt strafrechtadvocaat Jan Leysen.