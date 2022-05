Al 79 doden en 56 vermisten door noodweer in Brazilië

Zaterdagochtend kwamen in het dorp Jardim Monteverde 19 mensen om het leven bij een aardverschuiving. — © AFP

Door hevige regens zijn in het noordoosten van Brazilië nu al minstens 79 mensen om het leven gekomen. Dat blijkt uit de meest recente balans van de autoriteiten. Zeker 56 mensen zijn nog vermist.

Zowat 1.200 reddingswerkers met helikopters en boten hebben zondag de reddingswerkzaamheden hervat in de staat Pernambouc.

De hevige regen die de regio van Recife sinds dinsdag teistert veroorzaakt aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen.

Zaterdagochtend kwamen in het dorp Jardim Monteverde 19 mensen om het leven bij een aardverschuiving. Er stierven ook onder meer mensen in Camaragibe, Recife en Jaboatao dos Guararapes.

70 procent van maand in één dag

Tussen vrijdagavond en zaterdagochtend viel op sommige plaatsen in de hoofdstad van Pernambouc 236 millimeter regen. Dat komt overeen met meer dan 70 procent van de hoeveelheid regen die normaal gezien valt in de stad in de maand mei.

President Jair Bolsonaro kondigde aan maandag naar Recife te trekken.