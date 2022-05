Thibaut Courtois arriveert met vertraging bij Rode Duivels, maar hoe lang blijft hij?

Logisch dat hij daaraan de voorkeur gaf... Thibaut Courtois is gisteren met een paar uur vertraging gearriveerd bij de Rode Duivels in Tubeke. Niet omdat de doelman een houten hoofd had na het Champions League-feestje met Real, wel omdat hij gisteren nog present wilde tekenen op het huwelijk van zijn broer.

Het is overigens maar de vraag hoe lang Courtois zal blijven bij de nationale ploeg: hij sukkelt met een pubalgie en zou graag rusten om die blessure te laten genezen. Ook Jason Denayer moet langsgaan bij de medische staf, hij is evenzeer twijfelachtig voor het vierluik in de Nations League. Romelu Lukaku, Eden Hazard en Loïs Openda bleven binnen, de rest van de selectie trainde in de vooravond een eerste keer.