Verdienen topvoetballers meer vakantie? Een overzicht van de vrije dagen van Kevin De Bruyne het afgelopen jaar

Nee, Kevin De Bruyne (30) heeft geen zin in de Nations League. Hij liet dit weekend op de KDB Cup in Drongen duidelijk verstaan dat topvoetballers meer vakantie nodig hebben. Maar hoeveel vakantie heeft de middenvelder van Manchester City nu echt al gehad het afgelopen jaar? Sinds de verloren Champions League-finale van City tegen Chelsea op 29 mei 2021 kreeg hij minstens 61 vrije dagen van zijn club. Dat is in principe iets meer dan tijdens een ‘normaal’ jaar, maar neemt niet weg dat de vier (!) Nations League-wedstrijden deze maand van het goede te veel zijn.