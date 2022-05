Geweld tegen winkelmedewerkers VK verdrievoudigd tijdens coronapandemie

Dagelijks vonden tussen maart 2020 en maart 2021 zo’n 1.300 van dit soort incidenten plaats in het Verenigd Koninkrijk, meldt winkelbranchevereniging British Retail Consortium (BRC) op basis van een studie. Bij ongeveer een op de tien geweldsincidenten in het land was sprake van geweld tegen medewerkers van winkels. In slechts 4 procent van die gevallen kwam het ook tot een veroordeling.

De meeste geweldsincidenten vonden plaats in essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen. Die winkels waren geopend, terwijl de niet-essentiële winkels hun deuren noodgedwongen moesten sluiten tijdens de nationale lockdowns in het land.

“Deze cijfers zijn bijzonder grimmig, omdat ze op het hoogtepunt van de pandemie kwamen toen de ‘verborgen helden’ van de detailhandel onvermoeibaar aan het werk waren”, zegt Helen Dickinson, de CEO van de BRC. “Het is schokkend dat deze enorme toename van incidenten plaatsvond in een kleiner aantal winkels, aangezien een groot deel van de sector in lockdown was.”

Een op vijf wil stoppen

Uit eveneens Brits onderzoek, dat vorige week werd gepubliceerd, komt naar voren dat een op de vijf winkelmedewerkers van plan is om te stoppen als gevolg van financiële zorgen, mishandeling door klanten en een slechte mentale gezondheid tijdens de pandemie. Bovendien wil ook een kwart van de managers weg uit de sector.

De coronapandemie had naast een emotionele en fysieke impact ook financiële gevolgen voor de sector, stelt het BRC. In een jaar tijd leed de detailhandel 1,5 miljard pond (omgerekend 1,76 miljard euro) schade als gevolg van criminaliteit. Zo’n 663 miljoen pond ging verloren aan diefstal en er werd 714 miljoen pond uitgegeven aan misdaadpreventie.