Alle inzittenden van Nepalees vliegtuig overleden na crash in Himalaya

Alle 22 inzittenden van het vliegtuig dat dit weekend crashte in het Himalayagebergte zijn overleden. Dat melden Nepalese functionarissen dinsdag. Maandag werden al 21 lichamen geborgen, maar nu is ook het laatste lichaam aangetroffen.

De reddingswerkers moesten wachten op gunstig weer om de resterende lichamen van de crashplaats in de Himalaya naar Kathmandu te vervoeren. Tien lichamen werden maandagavond per helikopter naar de hoofdstad gebracht. De lichamen zullen worden geïdentificeerd alvorens ze door de familie kunnen worden begraven.

Het vliegtuigwrak werd gevonden op een hoogte van bijna 4.500 kilometer in Sanosware in Mustang, een district in de Himalaya ten noordwesten van Kathmandu. Over de oorzaak van de crash is nog niets gekend. Er is een speciale commissie opgericht om de oorzaak te achterhalen.

Het toestel van de private luchtvaartmaatschappij Tara Air vloog tussen de toeristische stad Pokhara en Jomsom, een plaats 70 kilometer noordwaarts, toen het contact verbroken werd. Naast drie bemanningsleden vervoerde het vliegtuig ook 19 passagiers, onder wie twee Duitsers, vier Indiërs en tien Nepalezen.