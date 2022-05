Daniel (9) vertelt hoe hij schietpartij in school overleefde: “Ik kon zijn gezicht zien, ik zag hem staren naar de mensen voor me”

Daniel Ruiz (9) is één van de kinderen die de schietpartij in de Amerikaanse staat Texas overleefde. Hij getuigde maandag bij CNN over hoe dicht hij kwam bij de dood. De dood die wel volgde voor zijn nichtje.

Daniel beschrijft hoe Salvador Rolando verschillende keren schoot op de deur van zijn klaslokaal: nadat zijn leerkracht die deur op slot had gedaan, kon de schutter het lokaal namelijk niet betreden. Zowel de leerkracht als een klasgenoot van de jongen raakten daarbij gewond. “Ik verstopte me eerst onder een tafel naast de muur”, vertelt de kleine Daniel. “Ik kon de schutter zijn door het raam in de deur. Ik kon zijn gezicht zien. Ik zag hem staren naar de mensen voor me.” De jongen ontsnapte later door een gebroken raam.

Zijn nichtje Ellia Garcia overleefde de schietpartij in Uvalde echter niet. Zij was één van de 19 kinderen die samen met hun twee leerkrachten werden gedood. Haar vader Alfred schreeuwde bij CNN zijn ongeloof uit over de reactie van de politie. Die wachtte meer dan een uur om de school binnen te vallen. “Je moet geen genie zijn om te beseffen dat het veel te lang duurde om naar binnen te gaan. Als ze dat sneller hadden gedaan, als iemand meteen actie had ondernomen, waren er misschien een paar kinderen meer hier vandaag, waaronder mijn dochter.”