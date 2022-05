En dan verandert je terras plots in een ‘dropzone’ voor steps en fietsen...

Pizzabakker Rachid Chahid van Pizza King in de Nationalestraat in Antwerpen kon zijn ogen niet geloven toen werklui zonder aankondiging zijn terras ontruimden en er een grote parkeerzone op de stenen schilderden. “Ik heb een vergunning! Kan dit zomaar?”

Het was bruusk ontwaken, maandagmorgen voor Rachid Chahid, de zaakvoerder van de pizzazaak op de hoek van de Nationalestraat en de Lange Vlierstraat. Pizza King is al jaren een begrip in de buurt en sinds vorig jaar heeft Rachid voor zijn klanten ook een eilandterras ingericht voor zijn klanten. “Dan kunnen de mensen hun pizza gezellig op het pleintje opeten. Met de zomer in aantocht is dat terras belangrijk.”

“Maandag kreeg ik ineens telefoon: Je terrastafels moeten weg. Toen ik aankwam, stonden er werklui klaar om een dropzone voor steps en fietsen te schilderen. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat ik van de stad een toelating had om hier terrasbanken te plaatsen. Ik heb verdorie 200 euro per bank betaald. Ik heb mijn vergunning getoond, maar ze wilden er geen rekening mee houden. ‘Wij hebben opdracht gekregen om hier een dropzone te schilderen’, zeiden ze.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Rachid kan er niet mee lachen. De horeca maakte tijdens de coronacrisis een moeilijke periode door. Hij rekent op zijn terras en hoopt dat de stad Antwerpen de vergissing rechtzet. “Dit is toch ook geen gezicht? Dit kan toch niet zomaar.”

De terrasvergunning die de handelszaak van Rachid kreeg van de stad, dateert van juni 2021. De terrasvergunningen zijn in principe onbeperkt in de tijd, tenzij anders bepaald. Bij de stad Antwerpen zegt men na te gaan of de pizzeria over een geldige terrasvergunning beschikt.

(jvda)