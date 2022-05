Herenhuis in Turnhout met ‘Eftelinggevoel’ te koop voor half miljoen euro

Wonen in een winkel-wandelstraat om de hoek van de Grote Markt? Het kan in de Turnhoutse Gasthuisstraat. Het laatste niet-commerciële pand, het herenhuis Beersmans, wordt er verkocht.

Herenhuis Beersmans in de Gasthuisstraat 6 werd in 1909 gebouwd naar een ontwerp van toenmalig provinciaal architect Jules Taeymans. Die tekende verder de plannen voor onder meer de Sint-Jozefkerk in Rijkevorsel, de Middelareskerk en het klooster en de school van het Heilig Graf in Turnhout en de gemeentehuizen van Arendonk, Oud-Turnhout en Vosselaar. Taeymans ontwierp het huis in een eclectische stijl met art-nouveau-inslag.

Wintertuin

Die weelderige bouwstijl inspireerde architect Taeymans tot een “majesteuze inkomhal met marmer en riante woonkamer met torenhoge plafonds”, aldus de Antwerpse makelaar Bricks ’n Stones. Het gebouw telt een gelijkvloers en vier verdiepingen, met onder meer vijf slaapkamers waarvan drie met mogelijkheid tot dressing.

De meest in het oog springende ruimte is ongetwijfeld de wintertuin op de eerste verdieping. Die werd afgewerkt met namaakrotsen en glas-in-loodschilderijen. “Met de hoge boog en de reflecties in de grote spiegel geeft deze ruimte een beetje een Eftelinggevoel. Het gebouw beschikt niet over een buitenruimte, maar de wintertuin is ideaal om avonden te spenderen naast de hoge open haard.”

De unieke wintertuin bevindt zich op de eerste verdieping. — © Bricks 'n Stones

Commerciële invulling

De woning was decennialang eigendom van dezelfde familie. De nieuwe eigenaar, een investeerder uit het Antwerpse, wil het pand nu van de hand doen. De makelaar adverteert het huis als een “meesterwoning op commerciële ligging” en geeft nog mee dat er tal van mogelijkheden zijn “om het in te delen naar eigen noden”. Het gebouw werd in 2019 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. De vraagprijs is 495.000 euro.

De makelaar mocht al twee concrete biedingen voor het pand ontvangen. Geïnteresseerde kopers zagen mogelijkheden voor bijvoorbeeld een kunstgalerie of een bloemen- en plantenwinkel. Wie het gebouw een commerciële invulling wil geven, moet daarvoor een vergunning krijg van stad Turnhout.

www.bricksnstones.be