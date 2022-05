Thibaut Courtois past voor interlands met Rode Duivels, ook Jason Denayer haakt af

Thibaut Courtois arriveerde maandag met een paar uur vertraging bij de Rode Duivels in Tubeke. Niet omdat de doelman een houten hoofd had na het Champions League-feestje met Real, wel omdat hij maandag nog present wilde tekenen op het huwelijk van zijn broer.

Maar het was niet voor lang dat de doelman in het Proximus Basecamp vertoefde. Na een medische check-up en een gesprek met bondscoach Roberto Martinez werd geoordeeld dat hij inderdaad beter rust neemt. De medische staf van Real Madrid wil hem zelfs zes weken rust gunnen.

Voor hij naar de Rode Duivels trok voor zijn medische check-up woonde Thibaut Courtois eerst nog samen met zijn vriendin Mishel Gerzig het huwelijk bij van zijn broer Gaétan. — © Sven Dillen

Jason Denayer

Wie ook niet tussen de lijnen zal verschijnen bij de Rode Duivels is Jason Denayer. De 27-jarige verdediger van Olympique Lyon kende geen al te gelukkig seizoen in Frankrijk en had wat broodnodig vertrouwen kunnen opdoen bij de Rode Duivels maar hij is dus niet fit genoeg om aan te treden.