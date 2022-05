Eerste vrijhandelsakkoord tussen Israël en Arabisch land ondertekend

“Gefeliciteerd”, tweette de Israëlische ambassadeur in de Emiraten, Amir Hayek, samen met een foto van de ondertekeningen in Dubai. De deal schrapt de douanerechten voor 96 procent van de producten die tussen beide partners worden verhandeld. In 2021 was de onderlinge handel tussen beide landen goed voor 900 miljoen dollar (814,4 miljoen euro), zo blijkt uit Israëlische cijfers.

Israël en de Emiraten hadden in 2020 hun diplomatieke betrekkingen genormaliseerd. Ook Bahrein deed dat in september 2020, in het kader van een reeks akkoorden onderhandeld met de Verenigde Staten, onder toenmalig Amerikaans president Donald Trump. Intussen is Marokko gevolgd en ook Soedan is dat van plan, maar de beslissing moet er nog gefinaliseerd worden.

Voorheen hadden slechts twee Arabische staten, buurlanden Egypte en Jordanië, diplomatieke betrekkingen met het land.