Chauffeur Bpost overleeft zwaar ongeval niet

Op de Leuvensesteenweg in Diest is dinsdagochtend rond 6.35 uur een dodelijk ongeval gebeurd.

Een voertuig van Bpost is er achteraan op een vuilniswagen van Suez gereden. De bestuurder werd uit het voertuig bevrijd en ter plekke gereanimeerd. De persoon werd nog overgebracht naar het AZ in Diest maar is daar overleden. De Leuvensesteenweg komende van Bekkevoort is afgesloten en dat zal nog een hele poos duren. Het verkeer wordt afgeleid via Assent.