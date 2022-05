INTERACTIEF. Alle Europese plekjes zijn verdeeld: deze ploegen zullen volgend seizoen schitteren in de Champions-, Europa- en Conference League

Van Engeland tot Oostenrijk: in gans Europa werd tot dit weekend gestreden voor de allerlaatste plekjes op het Europese toneel. Bekijk hieronder welke ploegen uit de tien grootste Europese voetballanden zich hebben weten te kwalificeren voor Europees voetbal in het seizoen 2022-2023! Een ding is zeker: de opvolgers van Real Madrid, Frankfurt en AS Roma staan in dit lijstje.