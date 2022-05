Opgestoken middelvinger beroert Brugse gemeenteraad: “In 22 jaar niet meegemaakt”

Ophef in de Brugse gemeenteraad. Tijdens een discussie over munitiestortplaats De Paardenmarkt stak Andries Neirynck (Groen) maandagvond plots zijn middelvinger op naar Open VLD-raadslid Jean-Marie De Plancke. “Dit heb ik in 22 jaar gemeenteraad nog niet meegemaakt”, reageert De Plancke verbouwereerd.

Een moment van zinsverbijstering in de gotische zaal van het Brugse stadhuis maandagavond. De gemeenteraad had dan al een aantal pittige discussies achter de rug, maar alles verliep steeds in een beleefde en serene sfeer. Daar kwam abrupt een einde aan toen gemeenteraadslid Andries Neirynck kort maar krachtig zijn middelvinger opstak in de richting van Jean-Marie De Plancke.

Die eerste had daarvoor nog maar net geïnterpelleerd over de saneringsplannen voor de Paardenmarkt, een historische munitiestortplaats in de Noordzee ter hoogte van Heist, en De Plancke had hem erop gewezen dat dit geen materie was voor de gemeenteraad maar wel voor de hogere overheid. Neirynck was het daar niet mee eens en maakte dat eerst duidelijk mét en daarna zonder woorden.

Vastgelegd door camera’s

Het obscene gebaar ontsnapte aan het zicht van de meeste gemeenteraadsleden, De Plancke inclusief, en die gaven er dan ook geen gevolg aan. Maar de camera’s, waarmee de zitting live werd uitgezonden, legden het incident wel vast.

De Plancke schrok toen hij de beelden achteraf te zien kreeg. “Tijdens de 22 jaar die ik in de gemeenteraad zetel, heb ik dit nog niet meegemaakt. Dit zegt vooral veel over hemzelf”, reageert het Open VLD-raadslid.

Ook Annick Lambrecht (Vooruit), voorzitter van de gemeenteraad, is geschrokken van de reactie. “Ik had het niet gezien op het moment zelf, anders had ik wel gereageerd en berispt. Want laat het duidelijk zijn: dit hoort niet thuis in de gemeenteraad. Hier leeft een cultuur van respect en dat willen we zo houden. Ik hoop dan ook dat Andries Neirynck zijn excuses zal aanbieden aan raadslid De Plancke.”

“Hij moest zwijgen”

Maar dat laatste is Neirynck de ochtend na de feiten alvast niet van plan. “Hoe Jean-Marie De Plancke zonder het woord te vragen tussenbeide kwam op mijn interpellatie, dat was pas onbeschoft en du jamais vu. Het dossier van de Paardenmarkt is belangrijk en mag absoluut behandeld worden in de gemeenteraad. Zijn tussenkomst was ongepast en ik wou hem duidelijk maken dat hij moest zwijgen, meer niet.”