“Algemene malaise” in de openbare dienstensector: maar waarom staken de vakbonden nu precies? En hebben ze een punt?

Van het spoor tot in de kinderopvang: in heel het land is de stakingsdag van de vakbonden voelbaar.

Reden voor de staking is de “algemene malaise” in de openbare dienstensector. De bonden willen meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen. Wat houdt dat precies in? En wat vinden economische experten over de argumenten van de stakers?