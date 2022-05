Kleine clubs mailen Pro League-CEO en willen donderdag ook stemmen over reguliere competitie met 18 ploegen

Donderdag komt de Algemene Vergadering van de Pro League samen om te discussiëren en te stemmen over een nieuw competitieformat. Lorin Parys, de CEO van de Pro League, stelt een plan voor om tegen 2025 geleidelijk over te gaan naar een format met 14 eersteklassers en 18 tweedeklassers met play-offs. Om die competitieformule goed te keuren is een tweederdemeerderheid nodig, maar de meningen bij de clubs zijn verdeeld.

De kleine clubs - de K-clubs - belegden ondertussen een vergadering om samen hun visie te bespreken. Niet iedereen bekende kleur, maar een groot aantal K-clubs lijkt toch op dezelfde lijn te zitten. Zij willen dat er donderdag op de Algemene Vergadering ook een competitieformule met 18 clubs in 1A ter stemming op tafel komt. Het zou dan gaan om een reguliere competitie met 18 teams zonder play-offs met 2 dalers en 1 barragist. Er zouden ook maximaal 18 ploegen - profclubs en beloftenteams - in 1B kunnen spelen waardoor dat ook een leefbare competitie zou worden. Het merendeel van K-clubs vindt het jammer dat deze piste niet eens wordt bestudeerd.

De vraag om ook over die competitieformule te kunnen stemmen is nu ook via mail overgemaakt aan Lorin Parys. Het verzoek wordt onderschreven door Lommel, Eupen, Zulte-Waregem, RWDM, Sint-Truiden, OH Leuven, KV Kortrijk, Cercle Brugge, Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Mechelen, KV Oostende, Westerlo, Deinze, Virton, Seraing en Beerschot. Dat is toch een serieuze basis die wil dat er donderdag met open vizier gediscussieerd wordt over de toekomst van het Belgische voetbal.

Het is nu afwachten hoe Lorin Parys en de G5-clubs zullen reageren.