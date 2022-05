Brits rapport uitgelekt: “Russen hebben al meer dan 30.000 troepen verloren in Oekraïne, leger staat op kraken”

Het Russische leger heeft sinds het begin van de oorlog al 30.000 manschappen verloren in Oekraïne. Dat blijkt althans een gelekt Brits rapport dat kon ingekeken worden door de krant The Mirror, waarin verder staat te lezen dat het Russische leger “op kraken” staat.

Het document, samengesteld door “één van de Britse topexperts over Rusland”, heeft het over 30.000 à 35.000 dode Russische troepen dusver. Die verliezen zouden de aanleiding zijn geweest voor de Russische beslissing om zich terug te trekken van verschillende fronten, en zich voortaan te focussen op de verovering van de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne.

Volgens de Britse analist vindt Vladimir Poetin die verliezen “een prijs waard om te betalen”, en is de Russische president van mening dat hij nog altijd “een gedeeltelijke overwinning” kan boeken, ook al zouden verschillende adviseurs hem inmiddels van het tegendeel hebben proberen te overtuigen.

Volgens de Britse militaire inlichtingendiensten heeft het Russische leger ook met name “verwoestende” verliezen geleden bij de officieren van lagere rang. Zij bevinden zich vaak vooraan in de frontlinies “omdat ze op compromisloze wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van hun eenheden”.

Leger op kraken

Het Russische leger zou volgens de Britse expert door de verliezen dan ook op kraken staan, met ook steeds meer berichten over muiterij. “De Russische poging om een snelle en beslissende overwinning te forceren in de Donbas is niet geslaagd”, klinkt het in het rapport. “Ze rukken elke dag één of twee kilometer op: een uitputtingsstrijd met herhaalde, zeer kostbare infanterie-aanvallen die eerder doen denken aan 1945 dan aan 2022.”

“Het punt nadert waarop de Russische troepen geen verliezen meer aankunnen”, aldus ook de Britse inlichtingendiensten. “Het moment waarop het leger niet meer kan functioneren, waarop eenheden niet meer kunnen vechten omdat ze zo leeggelopen zijn. Dat speelt zich nu al af op kleinere schaal, en kan een realiteit worden.”