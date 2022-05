Zes mannen via snelrecht berecht na Champions League-finale, Liverpool eist excuses

Zes mannen zullen dinsdag terechtstaan in de Parijse voorstad Bobigny omdat ze supporters bestolen zouden hebben in de chaos aan het Stade de France, tijdens de finale van de Champions League zaterdagavond. Dat zegt het parket. Intussen eist Liverpool excuses van de Franse regering.

De zes waren de laatsten die nog vastzaten na de voetbalmatch. Het parket van Bobigny, dat bevoegd is voor Seine-Saint-Denis, waar het Stade de France gelegen is, had aanvankelijk 48 mensen in voorhechtenis geplaatst. Onder hen “een aanzienlijk aantal” minderjarigen.

Onder de zes zijn er drie van 21, 26 en 39 jaar die vervolgd worden voor diefstal in groep. Ze waren in het bezit van verschillende gsm’s. Twee Britse slachtoffers werden teruggevonden en dienden klacht in. Van veertien andere telefoons kon de eigenaar nog niet gevonden worden.

Een man van 25 jaar wordt vervolgd omdat hij een horloge stal van een Mexicaanse supporter. Een andere verdachte van 34 jaar rukte een halsband af van een Brits slachtoffer en beet in de arm van haar vriend die tussenbeide probeerde te komen. Een zesde verdachte van 24 jaar wordt vervolgd voor de diefstal van een gsm van een Britse supporter in de metro.

© AP

Voor valse tickets is er niemand opgepakt, noch voor het onrechtmatig binnendringen van het stadion, zegt het parket van Bobigny. De Franse autoriteiten noemen dat als de twee belangrijkste verklaringen voor de disfuncties van zaterdagavond.

De voorzitter van voetbalclub Liverpool, Tom Werner, eist intussen excuses van de Franse regering, omdat die de Liverpool-supporters de schuld had gegeven van de problemen. De finale werd ontsierd door gedrang en pogingen om het stadion binnen te dringen zonder tickets. Kinderen verkeerden in shock door het hardhandig ingrijpen van de Franse politie.

De Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castera, zei dat Liverpool zijn fans aan hun lot overgelaten had, terwijl Real Madrid de supporters wel goed had begeleid. Oudéa-Castera klaagde ook over een “grootschalige fraude” met valse tickets van Liverpool-supporters, een uitlating die over het Kanaal met de nodige scepsis werd onthaald.

© AP