Moet promovendus Nottingham Forest op zoek naar een nieuwe geldschieter? Premier League wil eigenaar Marinakis onderzoeken voor matchfixing in Griekenland

Na 23 jaar speelt de Engelse traditieclub Nottingham Forest weer in de Premier League. Dat zorgde voor ongeziene vreugdetaferelen bij de supporters en in de bestuurskamer. Al zal eigenaar Evangelos Marinakis nu toch even slikken. De Premier League wil onderzoeken wat er aan is van enkele oude beschuldigingen van matchfixing in de Griekse competitie.

Eerst en vooral een geruststelling voor de fans van het net gepromoveerde Nottingham Forest: de Engelse traditieclub, opgericht in 1865, zal zeker niet degraderen. Maar de Premier League wil wel diens Griekse eigenaar Evangelos Marinakis (54) onder de loep nemen, dat meldt The Daily Mail.

Marinakis, die in eigen land ook topclub Olympiakos bezit, werd in 2017 geschikt verklaard om Nottingham Forest te kopen, ook al liepen er toen enkele onderzoeken naar hem voor matchfixing in de Griekse competitie en drugshandel. Hij werd tweemaal vrijgesproken. Een later onderzoek van de UEFA naar de matchfixing leverde ook niets op. De Premier League wil nu weten of hetgeen waarvoor hij in Griekenland werd aangeklaagd, in Engeland tot een veroordeling zou kunnen leiden. Als dat zo zou zijn, zou de flamboyante eigenaar mogelijks zijn meerderheidsaandeel in Nottingham Forest moeten verkopen en moet de promovendus dus op zoek naar een nieuwe geldschieter. Dat zou een serieuze domper zijn voor de ambitieuze traditieclub. Marinakis kondigde zondag voor de gewonnen promotiefinale tegen Huddersfield Town nog aan vers en vooral veel geld te willen investeren om enkele topspelers aan te trekken.