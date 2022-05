Antwerpenaar op lijst met tien meest gezochte criminelen in Spanje

De Spaanse politie heeft een lijst met tien voortvluchtige criminelen verspreid. Het gaat over mensen die nationaal en internationaal gezocht worden en mogelijk in Spanje verblijven. Bij hen ook de Hoevense drugssmokkelaar Tom Michielsen.

In navolging van verschillende politiediensten in Europa kwam de Policía Nacional maandag ook met een lijst met haar meest gezochte voortvluchtigen. Daarop niet enkel criminelen die door de Spanjaarden gezocht worden maar ook mensen die in andere landen geseind staan voor zware feiten. “Op de lijst van meest gezochte personen zijn voortvluchtigen met verschillende criminele profielen opgenomen, sommigen van hen worden al meer dan 15 jaar gezocht. Het gaat om mensen die zich in Spanje zouden kunnen verbergen”, zegt de Policía Nacional. (lees verder onder de afbeelding)

Tom Michielsen (onderaan rechts) wordt volgens de Spaanse politie betrokken bij drugssmokkel, witwas en wapenhandel. — © Policía Nacional

Tussen die meest gezochte criminelen in Spanje prijkt ook Tom Michielsen, een 46-jarige man uit Hoevenen. Michielsen werd eerder ook al op de Europese Most Wanted-lijst gezet, hij is al geruime tijd voortvluchtig en zou deel hebben uitgemaakt van een grote criminele organisatie die via verschillende havens drugs naar Europa smokkelde.

De Policía Nacional omschrijft Tom Michielsen als iemand die vermoedelijk betrokken is bij drugssmokkel, witwas en wapenhandel. “Hij gebruikt mogelijk andere namen, zoals Vermeiren of Heinrich Schmidt”, zegt de Policía Nacional. “Michielsen wordt beschouwd als een gevaarlijke voortvluchtige omdat hij mogelijk in het bezit is van vuurwapens.”