Pakistan en taliban bereiken akkoord over wapenstilstand

Eind mei was er al het nieuws van een tijdelijke wapenstilstand tussen Islamabad en de Pakistaanse taliban. De taliban in buurland Afghanistan speelden een bemiddelende rol in de onderhandelingen.

De militante islamistische taliban waren al jaren vooral in het noordwestelijke grensgebied actief, tot ze door militaire offensieven van het Pakistaanse leger teruggedrongen werden. De Pakistaanse taliban, ‘Tehrik-i-Taliban Pakistan’ of TTP, is een overeenkoepelende organisatie van meer dan tien militante islamistische groepen die in Pakistan met enkele duizenden strijders actief zijn.

“De TTP zal ook na haar ontwapening en re-integratie in de mainstream een bedreiging blijven”, zegt expert Muhammad Amir Rana, directeur van het Pakistaanse Instituut voor Vredesstudies (PIPS). Volgens de VN-Veiligheidsraad concentreert de groep zich op een langdurige campagne tegen de Pakistaanse staat. “Dat wijst erop dat akkoorden over een wapenstilstand slechts een beperkte kans op succes hebben”, klinkt het in een recent gepubliceerd bericht.